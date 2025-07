Le joueur italien s’est exprimé lors de son média day au sujet de son fameux revers à une mains, il avoue du bout des lèvres que cela peut être une arme mais aussi une « vraie » faiblesse pour un joueur du circuit actuel.

« Quand je sens la balle, quand je joue bien, je peux enchaîner les échanges revers contre revers. Je ne pense pas que ce soit un incon­vé­nient pour moi. Sur terre battue, j’ai d’ailleirs peu plus de temps pour défendre et rega­gner de l’es­pace. Ici, sur dur ou sur gazon, la balle arrive plus vite et il faut être vrai­ment plus rapide, Surtout au retour. En fait, jouer un revers à une main présente de nombreux inconvénients »