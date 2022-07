Sinner : « J’ai repensé à la défaite contre Djokovic : on dirait presque que je me suis effondré, mais non, il est entré dans une autre dimension »

Actuellement à Umag, Jannik Sinner est revenu pour la Gazzetta dello Sport sur sa défaite en quarts de finale de Wimbledon contre Novak Djokovic. S’incliner en cinq sets après avoir mené deux sets à zéro a forcé­ment été diffi­cile à digérer mais l’Italien a déjà hâte d’en découdre à l’US Open.

« J’y pense, bien sûr, et après quelques jours de mauvaise humeur, j’ai essayé de voir le côté positif. Nole a dû élever le niveau au maximum, sinon, cela se serait terminé diffé­rem­ment. J’ai beau­coup repensé à la défaite contre Djokovic : on dirait presque que je me suis effondré, mais non, il est entré dans une autre dimen­sion. Je suis en train de grandir. Et à New York, je veux aller jusqu’au bout », a annoncé le 10e mondial, qui affronte Roberto Carballes Baena ce vendredi en quarts de finale en Croatie, où il pour­rait retrouver Carlos Alcaraz en finale.