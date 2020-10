Respectivement têtes de série numéro 1 et 2, Novak Djokovic et Dominic Thiem se sont entraînés pendant plusieurs minutes ensemble ce dimanche. Et selon les intéressés, l’intensité était au rendez-vous à tel point que le Serbe a plaisanté en comparant cette mini opposition à une finale lors du média day : « C’était si intense que je pensais que l’on jouait déjà la finale, a rigolé le Serbe. Évidemment que c’est probablement quelque chose que les gens voudraient voir ici (ndlr : une finale Djokovic/Thiem), mais cela va être un long chemin, le tableau est très élevé, donc nous allons prendre un jour après l’autre », a conclu un numéro 1 mondial prudent.

10 am : Djokovic and Thiem hitting in Vienna pic.twitter.com/KQCRlkFdS7 — enrico maria riva (@enricomariariva) October 25, 2020