Après avoir fait part de sa volonté de progresser, notam­ment au service, suite à sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’US Open, Jannik Sinner s’est empressé de joindre le geste à la parole.

Après avoir seule­ment concédé quatre petits points sur son service lors de son premier tour face à Altmaier et cinq derrière sa deuxième balle face à Cobolli, l’Italien a de nouveau été écoeu­rant ce vendredi face à Alexander Bublik avec cinq points perdus sur 45 après sa mise en jeu.

Vainqueur 6–4, 6–4 en 1h15 de jeu et qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, le 2e joueur mondial a été inter­rogé après la rencontre sur ses progrès assez flagrants et impres­sion­nants dans ce secteur du jeu. Et comme à son habi­tude, il a fait preuve de beau­coup de modestie.

« L’entraînement, bien sûr. Et aussi être coura­geux parfois. Essayer de comprendre, avec moins de rythme… mais essayer de changer les choses. Aujourd’hui, j’ai très bien servi. C’est certai­ne­ment un coup où je ne me sens pas encore très à l’aise et en confiance. Mais j’ai l’im­pres­sion que chaque jour, les choses changent un peu. Aujourd’hui (vendredi)… Excellent pour­cen­tage. Je suis très content. Nous essayons de conti­nuer et de persé­vérer. Le prochain match sera encore plus diffi­cile. Alex (De Minaur) joue très bien au tennis. C’était très serré à Pékin. Ce sera un match très diffi­cile et physique. Voyons ce qui nous attend », a déclaré celui qui visera une 12e victoire en autant de rencontres face à l’Australien.