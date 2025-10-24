Après avoir fait part de sa volonté de progresser, notamment au service, suite à sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’US Open, Jannik Sinner s’est empressé de joindre le geste à la parole.
Après avoir seulement concédé quatre petits points sur son service lors de son premier tour face à Altmaier et cinq derrière sa deuxième balle face à Cobolli, l’Italien a de nouveau été écoeurant ce vendredi face à Alexander Bublik avec cinq points perdus sur 45 après sa mise en jeu.
Vainqueur 6–4, 6–4 en 1h15 de jeu et qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, le 2e joueur mondial a été interrogé après la rencontre sur ses progrès assez flagrants et impressionnants dans ce secteur du jeu. Et comme à son habitude, il a fait preuve de beaucoup de modestie.
« L’entraînement, bien sûr. Et aussi être courageux parfois. Essayer de comprendre, avec moins de rythme… mais essayer de changer les choses. Aujourd’hui, j’ai très bien servi. C’est certainement un coup où je ne me sens pas encore très à l’aise et en confiance. Mais j’ai l’impression que chaque jour, les choses changent un peu. Aujourd’hui (vendredi)… Excellent pourcentage. Je suis très content. Nous essayons de continuer et de persévérer. Le prochain match sera encore plus difficile. Alex (De Minaur) joue très bien au tennis. C’était très serré à Pékin. Ce sera un match très difficile et physique. Voyons ce qui nous attend », a déclaré celui qui visera une 12e victoire en autant de rencontres face à l’Australien.
