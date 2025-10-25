Dans des propos relayés par Ubitennis, Jannik Sinner a raconté son échange avec Alexander Bublik après l’avoir dominé en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne.
« Je l’ai félicité pour son année, la meilleure saison de sa carrière. Il m’a répondu que c’était vrai, mais qu’il aurait pu faire mieux si nous n’avions pas toujours joué l’un contre l’autre. Vous savez, nous nous connaissons très bien, même en dehors du terrain. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Je pense qu’il a changé de mentalité ces derniers temps, il travaille beaucoup plus et les résultats sont là », a souligné le numéro 2 mondial qui mène 6–2 dans ses face‐à‐face avec Bublik, et 3–1 en 2025.
En demies, Sinner affrontera Alex de Minaur, qui ne l’a jamais battu en 11 confrontations.
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 08:21