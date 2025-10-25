AccueilATPATP - VienneSinner, après sa victoire contre Bublik : "Lors de notre accolade au...
ATP - Vienne

Sinner, après sa victoire contre Bublik : « Lors de notre acco­lade au filet, il m’a dit qu’il aurait pu faire encore mieux cette saison si nous n’avions pas toujours joué l’un contre l’autre »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Ubitennis, Jannik Sinner a raconté son échange avec Alexander Bublik après l’avoir dominé en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne. 

« Je l’ai féli­cité pour son année, la meilleure saison de sa carrière. Il m’a répondu que c’était vrai, mais qu’il aurait pu faire mieux si nous n’avions pas toujours joué l’un contre l’autre. Vous savez, nous nous connais­sons très bien, même en dehors du terrain. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Je pense qu’il a changé de menta­lité ces derniers temps, il travaille beau­coup plus et les résul­tats sont là », a souligné le numéro 2 mondial qui mène 6–2 dans ses face‐à‐face avec Bublik, et 3–1 en 2025. 

En demies, Sinner affron­tera Alex de Minaur, qui ne l’a jamais battu en 11 confrontations.

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 08:21

