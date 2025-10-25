AccueilATPATP - VienneBenoît Maylin : "Non mais c’est quoi cette blague ? L'image est...
Benoît Maylin : « Non mais c’est quoi cette blague ? L’image est désastreuse »

Baptiste Mulatier

À l’heure où de nombreux joueurs dénoncent un calen­drier « trop chargé », les aban­dons et les forfaits se multi­plient en cette fin de saison. 

Sur les quatre quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, trois ne sont pas allés au bout avec les aban­dons de Felix Auger‐Aliassime, Denis Shapovalov et Casper Ruud. 

À Bâle, Tallon Griekspoor a déclaré forfait avant son match contre Alexander Zverev tout comme Elena Rybakina, quali­fiée pour le Masters, avant sa demie contre Linda Noskova à Tokyo. 

« Non mais c’est quoi cette blague ! L’image est désas­treuse », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Reste à savoir si les instances vont réagir…

25 octobre 2025

