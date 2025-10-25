À l’heure où de nombreux joueurs dénoncent un calendrier « trop chargé », les abandons et les forfaits se multiplient en cette fin de saison.
Sur les quatre quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, trois ne sont pas allés au bout avec les abandons de Felix Auger‐Aliassime, Denis Shapovalov et Casper Ruud.
À Bâle, Tallon Griekspoor a déclaré forfait avant son match contre Alexander Zverev tout comme Elena Rybakina, qualifiée pour le Masters, avant sa demie contre Linda Noskova à Tokyo.
« Non mais c’est quoi cette blague ! L’image est désastreuse », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Non mais c’est quoi cette blague !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 24, 2025
Kalinskaya abandonne contre Noskova à Tokyo
Griekspoor est forfait contre Zverev
Félix abandonne contre Munar
Shapovalov abandonne contre Fonseca
Et Ruud abandonne contre Fokina
L’image est désastreuse. pic.twitter.com/kFhc8mXAwN
Reste à savoir si les instances vont réagir…
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 08:56