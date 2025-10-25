À l’heure où de nombreux joueurs dénoncent un calen­drier « trop chargé », les aban­dons et les forfaits se multi­plient en cette fin de saison.

Sur les quatre quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, trois ne sont pas allés au bout avec les aban­dons de Felix Auger‐Aliassime, Denis Shapovalov et Casper Ruud.

À Bâle, Tallon Griekspoor a déclaré forfait avant son match contre Alexander Zverev tout comme Elena Rybakina, quali­fiée pour le Masters, avant sa demie contre Linda Noskova à Tokyo.

« Non mais c’est quoi cette blague ! L’image est désas­treuse », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

Non mais c’est quoi cette blague !



Kalinskaya aban­donne contre Noskova à Tokyo

Griekspoor est forfait contre Zverev

Félix aban­donne contre Munar

Shapovalov aban­donne contre Fonseca

Et Ruud aban­donne contre Fokina



L’image est désas­treuse. pic.twitter.com/kFhc8mXAwN — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 24, 2025

Reste à savoir si les instances vont réagir…