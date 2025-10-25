Tombeur de Reilly Opelka (7−6 [0], 6–4) en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, le Français Ugo Humbert a raconté à L’Equipe comment il avait vécu ce match face au « géant » américain.
« Je ne m’étais jamais entraîné avec lui, je ne l’avais jamais retourné. C’est tellement frustrant de faire face à ce genre de joueur qui sert tellement bien… Il y a des jeux où tu ne touches même pas la balle. Il n’y a pas de rythme, il faut se remettre en jambes sur ses jeux de service. Franchement, je n’essayais même pas de breaker. Gagner quatre points sur son service dans un jeu, c’est quasiment impossible ! Du coup je me suis dit : ‘Tu vas jusqu’au tie‐break et on voit ce que ça donne.’ »
Pour tenter d’atteindre une deuxième finale consécutive, après sa défaite à Stockholm contre Casper Ruud, le 24e mondial affrontera Alejandro Davidovich, qu’il retrouvera également au premier tour à Paris la semaine prochaine.
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 09:26