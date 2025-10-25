Tombeur de Reilly Opelka (7−6 [0], 6–4) en quarts de finale de l’ATP 500 de Bâle, le Français Ugo Humbert a raconté à L’Equipe comment il avait vécu ce match face au « géant » américain.

« Je ne m’étais jamais entraîné avec lui, je ne l’avais jamais retourné. C’est telle­ment frus­trant de faire face à ce genre de joueur qui sert telle­ment bien… Il y a des jeux où tu ne touches même pas la balle. Il n’y a pas de rythme, il faut se remettre en jambes sur ses jeux de service. Franchement, je n’es­sayais même pas de breaker. Gagner quatre points sur son service dans un jeu, c’est quasi­ment impos­sible ! Du coup je me suis dit : ‘Tu vas jusqu’au tie‐break et on voit ce que ça donne.’ »

Pour tenter d’at­teindre une deuxième finale consé­cu­tive, après sa défaite à Stockholm contre Casper Ruud, le 24e mondial affron­tera Alejandro Davidovich, qu’il retrou­vera égale­ment au premier tour à Paris la semaine prochaine.