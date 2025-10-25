Classé 158e mondial à 40 ans, Stan Wawrinka continue de se battre sur le circuit avec beaucoup de passion. C’est ce que le triple lauréat en Grand Chelem a expliqué après sa défaite contre Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]).
PASSION— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) October 24, 2025
- A strong liking, desire, or devotion to an activity.
When I started playing tennis at 8 years old, it was just a game. Then it became my passion. My dream was to one day became a professional tennis player.
I know that as an athlete, people like to think they know… pic.twitter.com/kluj8qvfGd
« Quand j’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de 8 ans, ce n’était qu’un jeu. Puis c’est devenu ma passion. Mon rêve était de devenir un jour joueur de tennis professionnel. Je sais qu’en tant qu’athlète, les gens aiment penser qu’ils savent quand il est temps pour vous d’arrêter. Les gens pensent que lorsque vous vieillissez, que vous ne jouez plus au même niveau, que vous n’avez plus le même classement ou les mêmes résultats, vous devriez arrêter. Même si je suis compétiteur, même si j’aime gagner, ce n’est pas toujours ça qui compte. La passion ne se résume pas toujours aux résultats, elle consiste aussi à repousser ses limites. Je n’ai pas besoin de remporter un autre Grand Chelem. Je n’ai pas besoin d’être dans le top 10. Mais j’aime le processus qui consiste à repousser sans cesse mes limites. Je sais que ma carrière prendra fin un jour, mais d’ici là, je donnerai toujours le meilleur de moi‐même. »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 09:57