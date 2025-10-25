AccueilATPATP - BâleLe message fort de Stan Wawrinka : "Je n'ai pas besoin de...
ATP - Bâle

Le message fort de Stan Wawrinka : « Je n’ai pas besoin de remporter un autre Grand Chelem. Je n’ai pas besoin d’être dans le top 10. Mais j’aime le processus qui consiste à repousser sans cesse mes limites »

Par Baptiste Mulatier

Classé 158e mondial à 40 ans, Stan Wawrinka continue de se battre sur le circuit avec beau­coup de passion. C’est ce que le triple lauréat en Grand Chelem a expliqué après sa défaite contre Casper Ruud en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle (6−4, 7–6[5]).

« Quand j’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de 8 ans, ce n’était qu’un jeu. Puis c’est devenu ma passion. Mon rêve était de devenir un jour joueur de tennis profes­sionnel. Je sais qu’en tant qu’ath­lète, les gens aiment penser qu’ils savent quand il est temps pour vous d’ar­rêter. Les gens pensent que lorsque vous vieillissez, que vous ne jouez plus au même niveau, que vous n’avez plus le même clas­se­ment ou les mêmes résul­tats, vous devriez arrêter. Même si je suis compé­ti­teur, même si j’aime gagner, ce n’est pas toujours ça qui compte. La passion ne se résume pas toujours aux résul­tats, elle consiste aussi à repousser ses limites. Je n’ai pas besoin de remporter un autre Grand Chelem. Je n’ai pas besoin d’être dans le top 10. Mais j’aime le processus qui consiste à repousser sans cesse mes limites. Je sais que ma carrière prendra fin un jour, mais d’ici là, je donnerai toujours le meilleur de moi‐même. »

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 09:57

