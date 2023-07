Le triple cham­pion en Grand Chelem, Andy Murray, n’a pas eu que des moments faciles dans sa carrière. En effet, opéré à plusieurs reprises de la hanche à partir de 2018, le Britannique porte depuis une prothèse de hanche en métal.

C’est à l’occasion d’une confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500 de Washington, que la tête de série numéro 15 du tournoi est revenu sur cette période tout en évoquant les joueurs qui pour­raient souf­frir du même problème et qui voudraient en parler avec lui.

« Oui, c’est toujours diffi­cile de parler de cela. J’ai traversé cette période, et la plupart des athlètes à qui j’en ai parlé et qui pensent à cette opéra­tion sont dans un moment compliqué physi­que­ment et ont proba­ble­ment beau­coup souf­fert depuis assez long­temps. Quand j’étais à leur place, j’en ai évidem­ment beau­coup parlé avec Bob Bryan, ce qui a été utile, mais j’aurais proba­ble­ment aimé avoir l’occasion d’en parler à plus d’athlètes et de leur expli­quer le processus et l’opération, la réédu­ca­tion et tout ce que ça allait être et de leur donner un peu de posi­ti­vité. Après cette opéra­tion, il y avait beau­coup de gens, prin­ci­pa­le­ment des méde­cins et des gens de la profes­sion médi­cale qui me disaient : ‘Votre hanche est finie et vous ne pourrez plus jouer’. C’est assez diffi­cile à entendre. J’essaie donc autant que possible de parler avec certains athlètes qui viennent me voir pour discuter. Je serais toujours là si l’un d’entre eux voulait parler, parce que je sais à quel point la plupart d’entre eux sont dans une posi­tion difficile. »