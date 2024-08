Alex Michelsen l’a échappé belle cette nuit lors de sa finale à Winston‐Salem, après avoir envoyé une balle sur une spec­ta­trice.

Un geste qui aurait du valoir une disqua­li­fi­ca­tion, comme cela avait été le cas lorsque Novak Djokovic avait touché un juge de ligne lors de l’US Open 2020.

Selon Andy Roddick, cette déci­sion d’Aurélie Tourte de ne lui mettre qu’un warning n’a aucun sens.

« Je suis plutôt d’ac­cord [avec le fait que Michelsen aurait du être disqua­lifié]. Si vous tirez fort et que vous touchez un fan, c’est un peu la même chose pour moi que si vous touchez un arbitre. Le compor­te­ment est le même. L’un a juste été plus malchan­ceux. Et puis Michelsen a réagi comme s’il pensait être cuit »