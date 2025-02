La suspen­sion de trois mois à l’en­contre de Jannik Sinner est au cœur de toutes les discus­sions des fans de tennis. L’ex 7ème mondiale Barbara Schett, inter­viewée par le média Kicker, a du mal à acca­bler l’Italien, mais ne comprend pas la gestion effec­tuée par les instances respon­sables de cette affaire.

« La nouvelle est arrivée éton­nam­ment tôt pour moi, car il était initia­le­ment prévu qu’une déci­sion serait prise en avril. Je trouve inté­res­sante la formu­la­tion selon laquelle une solu­tion commune a été trouvée. Cela semble un peu bizarre. Est‐il coupable main­te­nant ou non ? Personnellement, je crois à son histoire. Mais ce que je veux aussi dire, c’est que ce n’est pas parce que vous connaissez quel­qu’un et que vous l’aimez que cette personne est inno­cente. Mais je pense vrai­ment que c’était une erreur de la part de son physio­thé­ra­peute. Et Jannik doit main­te­nant faire face aux consé­quences. À mon avis, le problème réside dans le processus et la gestion opaques de l’AMA (Agence mondiale anti­do­page, ndlr) et du TAS (Tribunal arbi­tral du sport, ndlr). De nombreux joueurs ont l’impression qu’ils peuvent désor­mais négo­cier avec l’AMA la durée de leur suspen­sion. Personne ne sait plus ce qui se passe. À mon avis, l’AMA doit créer des règles plus précises et plus strictes afin qu’il y ait plus de clarté dans les cas futurs. »