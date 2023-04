Au cours de son docu­men­taire « Du tennis à la prison : l’his­toire de Boris Becker » diffusé sur Apple TV+, l’Allemand révèle sa discus­sion avec Novak Djokovic au moment de leur sépa­ra­tion en 2016, après trois ans de colla­bo­ra­tion. Le Serbe avait connu une baisse de moti­va­tion à la suite de son premier sacre à Roland‐Garros, qu’il avait vécu comme un immense soulagement.

« Ecoute, tout d’abord, je t’aime et je te respecte, et nous avons fait quelque chose ensemble qui a été un voyage incroyable pour moi. J’ai appris des choses sur moi, sur le tennis et peut‐être un peu sur toi. Je n’aime pas perdre alors si tu veux aller à Shanghai et à Paris en étant juste heureux d’y être, je ne suis pas le bon gars pour toi. Je pense que nous ferions mieux d’ar­rêter », glis­sait en toute fran­chise Becker au Serbe.