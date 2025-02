Présent cette semaine au Mexique pour l’ATP 500 d’Acapulco où il s’est imposé cette nuit pour son entrée en lice face à Cobolli (7−6, 7–6), Ben Ben Shelton a été inter­rogé par un jour­na­liste améri­cain sur son ressenti à propos de la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable passé avec l’Agence Mondiale Antidopage.

Et visi­ble­ment, l’ac­tuel 14e mondial n’avait pas trop envie de livrer le fond de sa pensée.

« L’affaire est terminée. Je suis heureux de pouvoir jouer main­te­nant et de passer à autre chose. Mes pensées sont mes pensées, mais je suis prêt à commencer à jouer et à arrêter d’en parler. Beaucoup de gens veulent parler, et moi, honnê­te­ment, je suis juste là pour jouer. »