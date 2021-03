Benoît Paire vit un véri­table cauchemar en 2021. En tous cas sur le plan sportif. Le Français, auteur d’une seule victoire cette saison, inter­roge surtout sur l’as­pect mental où il semble tota­le­ment décon­te­nancé. Il a, à deux reprises, lâché le match à Buenos Aires et Santiago, ce qui lui a valu de nombreuses critiques au sein de la planète tennis. Contre Holger Rune, un Danois de 16 ans, Paire n’a même pas bronché ni parlé sur le court, il a tout simple­ment attendu patiem­ment de perdre le match. En confé­rence de presse, il explique cette période diffi­cile qu’il traverse… accrochez‐vous bien :

« Premièrement bravo à Holger que j apprécie beau­coup je lui souhaite bonne chance pour sa carrière..

Deuxièmement un grand merci à mes proches qui m’ont envoyés des messages de soutien qui me font vrai­ment du bien..

Troisièmement je vais parler du circuit ATP qui est devenu triste, ennuyeux et ridi­cule.. je sais vous allez dire « tu te rends pas compte de la chance que tu as bla‐bla‐bla », mais jouer dans des stades à huis clos sans aucune ambiance c’est pas pour ça que je joue au tennis.. devoir rester soit à l’hôtel soit au club de tennis et avoir inter­dic­tion de sortir sous peine d’exclusion et d’amende, où est le plaisir de voyager ? Pour moi jouer au tennis et devenu un métier sans saveur.. Alors oui il me faut du temps pour m adapter à ce pseudo circuit ATP mais je vais faire les efforts pour essayer de retrouver juste le plaisir de jouer au tennis.. je ne parle pas de résul­tats, je vais aller jouer Acapulco et Miami après avoir beau­coup réfléchi, et mon objectif sera juste d’avoir le sourire sur le terrain et kiffer taper dans une balle, que je gagne ou que je perde je m’en fous roya­le­ment… »