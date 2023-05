Lors du dernier podcast BSMT, Matteo Berrettini encense Novak Djokovic contre qui il a perdu la finale de Wimbledon 2021 en quatre sets. Il se dit parti­cu­liè­re­ment bluffé par sa soif de victoires malgré tout ce qu’il a déjà gagné.

« Certes, les résul­tats et les records qu’il obtient sont impres­sion­nants mais ce qui me laisse vrai­ment bouche bée, c’est son désir de toujours se remettre en jeu. Après tous les objec­tifs qu’il a atteints, il en a toujours un de plus en ligne de mire. Ce feu inté­rieur est impres­sion­nant », a souligné l’Italien, forfait pour Roland‐Garros.