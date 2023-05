Suspendue depuis octobre dernier en raison d’un test anti­do­page positif lors du dernier US Open, Simona Halep est suspectée d’une deuxième infrac­tion depuis peu. L’ancienne numéro 1 mondial a exprimé sa colère face aux agis­se­ments de l’Agence inter­na­tio­nale d’in­té­grité du tennis (ITIA) dans un texte publiée lundi soir.

« Une fois de plus, je suis extrê­me­ment choquée et déçue par l’at­ti­tude de l’ITIA. Alors que l’ITIA, par l’in­ter­mé­diaire de sa repré­sen­tante, Nicole Sapstead, a déclaré publi­que­ment il y a trois jours que l’ITIA ‘s’en­gage à impli­quer Mme Halep de manière empa­thique, effi­cace et oppor­tune’, dans le même temps, elle a offi­ciel­le­ment demandé au Tribunal de retarder mon audience pour la troi­sième fois. L’ITIA déclare publi­que­ment une chose et en fait une autre en privé. J’ai demandé mon audi­tion à plusieurs reprises et l’ITIA a tenté à plusieurs reprises de la retarder. Quand cela va‐t‐il cesser ? Je pose à nouveau la ques­tion. J’ai droit à une audi­tion rapide. Agir de la sorte est contraire à ce droit. »

Le calvaire de Simona se poursuit.