Alors que le fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps) est plus que jamais d’ac­tua­lité même si deux des trois inté­ressés sont en retraite, Boris Becker, dans une récente inter­view à El Mundo, a décidé de ne pas faire de jaloux.

« Je les appelle les trois GOAT pour une raison, chacun a été le plus grand à sa manière », explique d’abord l’an­cien cham­pion alle­mand avant de préciser sa pensée. « Si je devais expli­quer leur impor­tance histo­rique, je dirais que Djokovic est celui qui a le plus de succès, Federer celui qui est le plus popu­laire et Nadal celui qui est le plus redouté. »

Un résumé qui nous paraît juste et clair même s’il y aura toujours des désaccords.