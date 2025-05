Partenaire de Coupe Davis de Jannik Sinner, Lorenzo Sonego s’est entraîné avec l’Italien avant son grand retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Rome (du 7 au 18 mai).

Si les deux compa­triotes ne se sont pas vus depuis un certain temps, le numéro 44 mondial a révélé à Gazetta.it que le niveau du numéro 1 mondial n’avait pas vrai­ment faibli pendant sa pause de trois mois, bien au contraire…

« Sa balle pèse‐t‐elle toujours ? Oh mon dieu, et comment ! Cela faisait long­temps que je n’avais pas joué à un rythme aussi élevé et pendant si long­temps, ça m’a mis à rude épreuve. C’est le privi­lège de pouvoir s’entraîner avec le numéro un mondial. Ces jours ont été impor­tants pour moi aussi, pour me donner une moti­va­tion supplémentaire. »