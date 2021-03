Finaliste à Singapour la semaine der­nière (défaite face Alexei Popyrin), Alexander Bublik en a pro­fi­té pour répondre aux ques­tions du quo­ti­dien local, the Straits Times. L’occasion pour le Kazakh d’é­vo­quer son sou­ve­nir de car­rière pré­fé­ré, son jeu vidéo favo­ri, ou encore son film fétiche… Mais aus­si de révé­ler le nom du joueur qu’il rêve­rait d’af­fron­ter sur le cir­cuit. Et à ce jeu‐là, il n’y a pas d’hé­si­ta­tion possible…

« Roger est le GOAT (le plus grand de tous les temps) du ten­nis et il va bien­tôt arrê­ter sa car­rière donc j’ai­me­rais pou­voir le jouer et dire à mes petits‐enfants que j’ai affron­té Roger Federer. »