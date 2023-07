Finalement éliminé de la Hopman Cup malgré ses deux victoires en simple pour l’Espagne, Carlos Alcaraz va enfin prendre le temps de souf­fler et de se reposer, une semaine jour pour jour après sa victoire reten­tis­sante à Wimbledon.

Récemment inter­rogé lors d’une confé­rence presse avec plusieurs médias espa­gnols, le numéro 1 mondial a évoqué son côté travailleur qu’il a dû apprendre à cultiver.

« Oui, je me consi­dère comme un travailleur, même si cela a changé au fil des ans. Je dois être honnête avec vous, et au début, je n’étais pas aussi honnête… [rires]. En fin de compte, quand on est petit, c’est toujours diffi­cile de faire des choses qu’on n’aime pas, mais j’ai appris une chose essen­tielle c’est que les jours qui sont durs, les jours où on n’a pas envie, les jours où on n’a pas envie de s’entraîner et où on manque de moti­va­tion comptent deux fois plus. Alors tu dois te lever et te forcer à le faire. J’ai appris à le faire et je pense que c’est ce qui fait la diffé­rence et qui m’a amené à être là où je suis aujourd’hui. Tu n’as rien gratuitement. »