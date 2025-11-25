AccueilATPCarlos Alcaraz spectateur d'un joueur très spécial
ATP

Carlos Alcaraz spec­ta­teur d’un joueur très spécial

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

112

Forfait pour les phases finales de la Coupe Davis la semaine dernière en raison d’une bles­sure à l’ischio-jambier contractée lors de la finale du Masters contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz est rentré chez lui à Murcie depuis quelques jours.

Il en a profité pour aller encou­rager son petit frère Jamie, âgé de 14 ans et consi­déré comme l’un des plus grands espoirs de sa caté­gorie en Espagne.

Le plus petit de la fratrie a récem­ment évoqué les petits conseils utiles que lui donne le numéro 1 mondial

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 11:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.