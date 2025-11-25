Forfait pour les phases finales de la Coupe Davis la semaine dernière en raison d’une bles­sure à l’ischio-jambier contractée lors de la finale du Masters contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz est rentré chez lui à Murcie depuis quelques jours.

Il en a profité pour aller encou­rager son petit frère Jamie, âgé de 14 ans et consi­déré comme l’un des plus grands espoirs de sa caté­gorie en Espagne.

Carlos watching today his brother Jaime play.



Le plus petit de la fratrie a récem­ment évoqué les petits conseils utiles que lui donne le numéro 1 mondial.