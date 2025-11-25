Forfait pour les phases finales de la Coupe Davis la semaine dernière en raison d’une blessure à l’ischio-jambier contractée lors de la finale du Masters contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz est rentré chez lui à Murcie depuis quelques jours.
Il en a profité pour aller encourager son petit frère Jamie, âgé de 14 ans et considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa catégorie en Espagne.
Carlos watching today his brother Jaime play.— Daily Alcaraz (@alcarazdaily) November 23, 2025
(Via : @gerebit0 IG) pic.twitter.com/0rdHOnv8hQ
Le plus petit de la fratrie a récemment évoqué les petits conseils utiles que lui donne le numéro 1 mondial.
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 11:16