Les « SinAlcaraz », comme sont appelés par les fans les matches entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, sont déjà devenus les nouveaux clas­siques du tennis actuel. Avec la finale irres­pi­rable de Roland‐Garros remportée par l’Espagnole, et la revanche de l’Italien lors de la finale de Wimbledon, les deux hommes ont porté leur riva­lité dans une nouvelle dimension.

De quoi faire vibrer les passionnés de tennis du monde entier. Carlos Alcaraz en a bien conscience, mais comme il l’a expliqué dans une inter­view accordée au Financial Times, sa rela­tion avec son rivale est très saine, et même amicale.

« Les propos déso­bli­geants attirent beau­coup l’at­ten­tion. Les gens appré­cient vrai­ment l’idée qu’il y ait des fric­tions entre nous. C’est ce qui fait vendre. Mais bien que le tennis soit un sport indi­vi­duel, nous jouons avec les mêmes joueurs chaque semaine, jour après jour… Jannik et moi, qui avons livré de belles batailles sur le court, nous nous voyons beau­coup en dehors. Nous discu­tons, nous nous entraî­nons parfois ensemble. Et au final, on forge une bonne rela­tion, une belle rela­tion… On veut gagner et se battre, mais en dehors du court, être de bonnes personnes et s’en­tendre. C’est une autre histoire. Pour moi, c’est l’une des vertus et des valeurs du sport. »