Longuement inter­rogé par Eurosport Norvège en marge de la rencontre de Coupe Davis entre son pays et le Portugal, Casper Ruud est revenu sur la finale des Jeux Olympiques de Paris entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz et notam­ment sur le niveau de jeu excep­tionnel de cette rencontre.

« Je pense que cette finale est le match que j’ai jamais vu avec la meilleure qualité moyenne tout au long du match. Ce qu’il (Djokovic) a fait m’a telle­ment impres­sionné que les doutes que l’on avait aupa­ra­vant ont disparu. Même au cours d’une saison marquée par les bles­sures, il est telle­ment fort menta­le­ment qu’il est capable de revenir. »