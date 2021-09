Si Daniil Medvedev a débloqué son comp­teur en Grand Chelem, il va devoir attendre avant de souler la Coupe des Mousquetaires selon son entraî­neur, Gilles Cervara. Le numéro 2 mondial, qui avait perdu ses quatre premiers matchs à Roland‐Garros, a atteint les quarts de finale cette année. Son entraî­neur le voit capable d’aller au bout à Wimbledon, où il n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale.

« Je me dis toujours que tout objectif demande beau­coup de travail et beau­coup d’amé­lio­ra­tion au quoti­dien. Pour être numéro un dans le monde et gagner d’autres tour­nois du Grand Chelem, vous devez réaliser des choses concrètes dans votre quoti­dien. On va faire ça, alors si tout va bien, on peut dire oui, qu’on va gagner. Daniil n’est pas capable de gagner Roland‐Garros en 2022, pas encore. Wimbledon, si, il en est capable », a assuré Gilles Cervara pour Tennis Majors.