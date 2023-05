L’ancienne cham­pionne améri­caine s’est exprimée au micro d’Eurosport au sujet du statut d’Alcaraz et elle résume parfai­te­ment ce qu’il est entrain de se passer au sein du tour et sa hiérarchie.

« Avant, nous avions de grands espoirs pour Zverev, Thiem et Medvedev, et nous avions de grands espoirs pour d’autres joueurs de haut niveau qui étaient plus jeunes, mais cela ne s’est jamais vrai­ment concré­tisé pour qu’ils soient dans la classe de Nadal et Djokovic. Aujourd’hui, Carlos fait partie de cette caté­gorie. Il est juste à côté d’eux » a expliqué Chris Evert.

Cette analyse est « dure » car la carrière de Zverev n’est pas terminée, Thiem essaye de revenir, et Daniil a été numéro 1 et il possède dans son palmarès un titre du Grand Chelem.

Cependant, il est évident que Carlos est entrain de construire une « histoire » extra­va­gante de préco­cité où en plus il propose un jeu d’une grande qualité, moderne et puissant.

Dans son sillage, il faudra observer les progres­sions de Rune et Sinner bien évidemment.