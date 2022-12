De passage sur le podcast de Craig Shapiro, Kim Clijsters, après avoir fait l’éloge de Novak Djokovic, a cette fois comparé le Serbe avec le plus grand rival de sa carrière, un certain Rafael Nadal. Et si l’an­cienne cham­pionne belge admire l’es­prit de comba­ti­vité ultime de l’Espagnol, elle a autant d’ad­mi­ra­tion pour la qualité de dépla­ce­ment de Nole sur le court.

« J’aime la façon dont Rafa joue, l’in­ten­sité, la bataille et l’ar­deur. Mais avec Novak, il y a une telle douceur physique, je dirais, quand il se déplace d’un côté à l’autre. Après, il ne faut pas oublier ce que Rafa a fait cette année en Australie. Vous savez, le fait de ne pas savoir comment son pied allait réagir et de penser, ‘Est‐ce que je vais vrai­ment atteindre le niveau que je veux retrouver ?’ J’ai trouvé incroyable qu’il atteigne un niveau qui était peut‐être le meilleur tennis que je l’ai jamais vu jouer. »