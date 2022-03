Dans le podcast No Tiente Nombre, Alex Corretja a analysé la menta­lité excep­tion­nelle de Rafael Nadal, tout proche de prendre sa retraite à cause de sa fameuse bles­sure au pied, et fina­le­ment auteur du meilleur début de saison de sa carrière.

« Il continue par amour. Pour l’illu­sion et la passion qu’il ressent pour le tennis et le sport. Et Rafa ne se pardon­ne­rait jamais le fait de se retirer en pensant qu’il lui restait encore quelque chose à donner. Il n’a pas de besoin écono­mique, il a le besoin interne de croire qu’il peut encore y arriver. Beaucoup de gens confondent le fait d’être ambi­tieux avec le fait de ne pas faire preuve d’hu­mi­lité. Il faut comprendre que tout le monde n’a pas la même ambi­tion », a estimé l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros.