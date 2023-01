Alors que Carlos Alcaraz connaît un coup dur avec ce forfait pour l’Open d’Australie en raison d’une bles­sure muscu­laire, Alex Corretja a évoqué pour Eurosport la possi­bi­lité que le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire dépasse un jour en termes de records et de statis­tiques les géants : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

L’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros n’y croit pas.

« Ce serait un miracle. Je ne pense pas que quel­qu’un puisse un jour dépasser Djokovic, Federer ou Nadal. C’est mon opinion. Je pense qu’il va avoir une carrière incroyable, mais je ne pense pas qu’il dépas­sera Roger, Rafa ou Novak parce que je consi­dère que c’est mission impossible. »