Ancien numéro un mondial chez les juniors et membre de l’aca­démie Rafa Nadal, Daniel Vallejo a eu le privi­lège de s’en­traîner avec quelques uns des meilleurs joueurs du monde lors du Masters de Turin en novembre dernier.

Âgé de 18 ans et 730e joueur mondial cette semaine, le Paraguayen s’est exprimé sur le site de l’ATP sur cette expé­rience forcé­ment inou­bliable et inspi­rante pour la suite de sa carrière.

« Ils sont très régu­liers et agres­sifs dans leur jeu. Ils ont de gros services. Ils ont beau­coup de choses que vous pouvez retenir et essayer de prati­quer. J’ai échauffé Daniil Medvedev pour son match contre Stefanos Tsitsipas. C’était une expé­rience amusante. Daniil a un style de jeu complè­te­ment diffé­rent. C’est un gars très détendu. C’est très amusant d’être avec lui et de jouer avec lui. On s’ha­bitue à sa balle et c’est très amusant. Je pense que l’une des choses les plus cool pour les joueurs qui parti­cipent au tournoi est qu’ils ont leur propre casier avec leur visage sur la porte. C’est plutôt cool. C’est un événe­ment unique. Je dois conti­nuer à travailler dur pour peut‐être être là un jour », a‑t‐il déclaré avant de donner ses impres­sions sur le jeu de Novak Djokovic qu’il a pu observer de près à l’en­traî­ne­ment. « J’adore regarder Novak Djokovic. C’est un joueur incroyable à regarder. Avec Roger Federer, il est proba­ble­ment le joueur le plus complet de l’his­toire. Il a tout, il peut tout faire, alors c’est incroyable de le regarder jouer. »