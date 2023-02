Pourtant favo­rite face à la paire hongroise composée de Fabian Marozsan et de Mate Valkusz, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech s’est sont assez sèche­ment inclinés lors du troi­sième match de la rencontre quali­fi­ca­tive pour la Coupe Davis entre la Hongrie et la France : 2–6, 6–7(4), après 1h30.

Une défaite inat­tendue qui met les hommes de Sebastien Grosjean au pied du mur (1−2) avant le match oppo­sant Marton Fucsovics à Adrian Mannarino dans quelques minutes.