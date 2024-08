Le commu­niqué qui a rendu publique l’af­faire de dopage au clos­tébol concer­nant Jannik Sinner expli­quait que c’est son kiné qui lui avait transmis la substance via un spray qu’il avait utilisé pour se soigner lui et non Sinner, mais il y avait peu de détails.

Après que le numéro un mondial se soit séparé de son physio Giacomo Naldi et de son prépa­ra­teur physique Umberto Ferrara, Darren Cahill a expliqué ce qu’il s’était passé avec plus de détails.

« En mars, à Indian Wells, Giacomo Naldi s’est blessé à la main avec un outil destiné à enlever les callo­sités de ses pieds, et son auri­cu­laire présen­tait une coupure assez impor­tante. Sinner a vu pour la première fois le doigt blessé de Naldi dans la soirée et lui a demandé s’il avait utilisé des crèmes ou d’autres trai­te­ments pour le doigt, Naldi lui a dit non, c’était la vérité à ce moment‐là. Naldi a alors rencontré Ferrara qui lui a donné un spray qui est assez commun en Italie, je ne le savais pas. Même pendant la semaine suivante, Naldi a continué à utiliser ce spray pour son doigt blessé, sans que nous le sachions, et à travers les trai­te­ments, il l’a transmis à Sinner. Voilà le résumé de l’af­faire, tout le monde doit savoir que Sinner n’a pas joué un rôle actif dans cette affaire, n’a rien ingéré, n’a pris aucune barre, et n’a été testé positif que pour ce lien entre le spray de Naldi et les trai­te­ments qu’il a reçus sur ses pieds »