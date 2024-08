Jannik Sinner a réagi après que son affaire de dopage ait été rendue publique, et on peut dire que son choix risque de rajouter encore plus de doutes concer­nant cet épisode de sa carrière.

L’Italien a en effet décidé de se séparer de son physio Giacomo Naldi et de son prépa­ra­teur physique Umberto Ferrara.

🔴 Suite à l’affaire de la conta­mi­na­tion, Jannik Sinner a choisi d’𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗥𝗘 son physio Giacomo Naldi et son prépa­ra­teur physique Umberto Ferrara. ❌🇮🇹



Une déci­sion cepen­dant plutôt logique tout de même étant donné que c’est son physio qui lui aurait transmis la substance à laquelle il a été testé positif.