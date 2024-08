C’est l’in­for­ma­tion complè­te­ment trou­blante et choquante de ce mardi 20 août : Jannik Sinner avait été contrôlé positif au clos­tébol (un stéroïde) au début de l’année, et a fina­le­ment été blanchi par un tribunal indé­pen­dant. Une annonce qui survient quelques heure à peine après sa deuxième sacre en Masters 1000 cette saison, du côté de Cincinnati.

Comme Jannik Sinner l’a annoncé dans un commu­niqué publié sur ses réseaux sociaux, le test avait été effectué lors du tournoi d’Indian Wells, en mars. Il a été confirmé que la substance avait pénétré dans son orga­nisme par l’in­ter­mé­diaire d’un membre de l’équipe médi­cale, qui avait utilisé un spray en vente libre sans savoir qu’il conte­nait du clos­tébol et l’avait utilisé pour traiter une petite bles­sure sur la peau de Jannik Sinner.

Malgré son inno­cence désor­mais prouvée, Jannik Sinner a tout de même du accepter de perdre les points et le prize money obtenus à Indian Wells, soit une perte de 400 points ATP.

« Je vais main­te­nant tourner la page sur cette période diffi­cile et profon­dé­ment malheu­reuse. Je conti­nuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m’as­surer que je continue à respecter le programme anti­do­page de l’ITIA et j’ai une équipe autour de moi qui est méti­cu­leuse et travaille avec respect. », a écrit l’Italien dans son communiqué.

Une affaire qui va certai­ne­ment faire beau­coup parler.