Le Britannique et ancien N°4 mondial Tim Henman a forcé­ment eu un regard admi­ratif et attentif à la fin de carrière d’Andy Murray, qui a disputé ses derniers matches aux Jeux Olympiques, en double, aux côtés de Daniel Evans.

Désormais, Henman essaye de voir où Murray se diri­gera à l’avenir, et il espère le voir un jour devenir entraî­neur, esti­mant qu’il a un nombre de choses incal­cu­lable à offrir.

« Mon conseil à Murray serait de prendre son temps. Il a eu une carrière phéno­mé­nale et sa femme et ses quatre enfants voudront le voir beau­coup plus souvent. Il peut vrai­ment en profiter et la liste des oppor­tu­nités qui s’offrent à Andy à l’avenir sera énorme, et il n’y a pas besoin de se préci­piter. Mais si vous me demandez dans quelle direc­tion je pense qu’il ira, je dirais un rôle d’en­traî­neur. Il a une énorme passion pour le jeu, et c’est là que je suis sûr qu’il sera toujours impliqué d’une manière ou d’une autre. Quand on pense à son QI tennis­tique, il serait un excellent entraî­neur qui aurait énor­mé­ment à offrir. »