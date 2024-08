Lors de sa prise de parole pour le « Media Day », le numéro un mondial a bien sûr été inter­rogé sur son actua­lité brûlante concer­nant son « affaire » de dopage. L’Italien comme à son habi­tude n’a pas cherché à esquiver le débat, bien au contraire.

« Vous savez, dans mon esprit, je sais que je n’ai rien fait de mal. J’ai dû jouer pendant des mois avec cette idée en tête, mais je me rappelle que je n’ai rien fait de mal. J’ai toujours respecté ces règles, et je les respec­terai toujours. Dans mon esprit, comme je l’ai déjà dit, je suis heureux que le résultat soit enfin connu, car c’est une sorte de soula­ge­ment pour moi et pour mon équipe, qui est toujours là. Il est évident que la prépa­ra­tion de ce tournoi n’a pas été parfaite en raison de certaines circons­tances. Maintenant c’est fini. C’est quelque chose que j’at­ten­dais, vous savez, j’at­ten­dais le résultat. Oui, main­te­nant c’est sorti, et c’est tout »

