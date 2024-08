En confé­rence de presse, Taylor Fritz n’a pas voulu remettre en cause la déci­sion concern­nant Jannik Sinner. Il a expliqué faire confiance aux insti­tu­tions. En revanche, il a large­ment expliqué que l’on ne pouvait conti­nuer ainsi que certains autres cas et notam­ment lié aux fameux « no‐show », ce troi­sième teste inopiné qu’il vous arrive de rater.

« La seule chose que je dirai, c’est qu’il y a beau­coup de gens qui sont suspendus et qui ne peuvent pas jouer pendant un certain temps parce qu’ils ont manqué leurs tests, comme les tests aléa­toires – qui, soit dit en passant, quoi qu’on vous dise, ce n’est pas si diffi­cile de manquer un test ou deux. Les gens sont donc bannis après avoir manqué trois de ces tests. Il est diffi­cile d’en rater un troi­sième. Vous devriez proba­ble­ment le bloquer une fois que vous avez fait deux fautes. Mais il y a des situa­tions folles où cela se produit. Je pense que beau­coup de gens sont bannis pour des raisons malheu­reuses. Je suppose que dans cette déci­sion, ils ont trouvé que c’était diffé­rent et qu’il n’y avait pas de bannis­se­ment, et je pense qu’il n’était pas, vous savez, en faute ou qu’il n’avait pas fait exprès de faire quoi que ce soit. Je pense simple­ment qu’il devrait y avoir une cohé­rence géné­rale en ce qui concerne les inter­dic­tions et les personnes qui sont inter­dites, celles qui ne le sont pas, celles qui sont suspen­dues et celles qui ne le sont pas.