Nommé au poste de capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis après le départ de Sergi Bruguera il y a quelques semaines, David Ferrer, inter­rogé sur le tirage au sort des phases finales de la compé­ti­tion par équipes qui auront lieu du 12 au 17 septembre, est revenu sur la compo­si­tion du groupe.

Tombée avec la République Tchèque, la Corée du Sud ainsi que la Serbie, l’Espagne a plutôt été épar­gnée même si la présence de Novak Djokovic au sein de l’équipe serbe pour­rait tout changer. Et ce n’est pas « Ferru » qui va dire le contraire.

« Honnêtement, si Djokovic ne joue pas, tant mieux. Je n’ai jamais dit que je voulais jouer contre les meilleurs. Lorsque j’étais joueur, j’ai d’ailleurs toujours dit que si j’avais pu éviter d’af­fronter Federer, Nadal et Novak, cela aurait été beau­coup mieux. Ce qui est dommage, c’est que l’un des trois était toujours là. La Serbie est l’équipe à battre, pas seule­ment à cause de Nole, mais parce qu’elle a de grands joueurs comme Lajovic, Krajinovic ou Djere et un bon double. L’Espagne a des joueurs pour gagner la Coupe Davis, mais au final il y a beau­coup de choses qui ne dépendent pas de moi. »