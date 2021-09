Nikolay Davydenko aurait‐il perdu la raison ?

L’ancien numéro 3 mondial et poil à gratter du circuit a donné une inter­view pour nos confrères d’Eurosport Russie et rapportée par Championnat.com dans laquelle il estime que Rafael Nadal et Roger Federer sont finis.

Nikolay commence par évoquer le Suisse et son âge avancé. « Federer a déjà tout fait, atteint de tels sommets. Il essaie de se prouver à lui‐même ou à quel­qu’un qu’il peut encore gagner quelque chose à 40 ans. Mais je ne sais pas quel genre de médi­ca­ments et de drogues sont néces­saires pour que le corps supporte comme cela à 40 ans pour être comme à 20 ans », a déclaré le Russe avant de se prononcer radi­ca­le­ment sur l’avenir de Rafa et Roger.

« Je pense que Nadal et Federer, avec de telles bles­sures, auront déjà du mal à revenir. Bien sûr, les fans vont m’en­gueuler et me dire que je dis n’im­porte quoi. Ils gagne­ront peut‐être quelque chose – je ne dis pas qu’ils vont tout perdre. Mais je ne pense pas qu’ils puissent poten­tiel­le­ment gagner encore un match en cinq sets. […] Federer et Nadal vont proba­ble­ment descendre dans le clas­se­ment. Ils ne jouent pas en ce moment. Je ne sais pas s’ils vont réussir à remonter. Nous parlons d’eux et ils sont blessés actuel­le­ment. Nous ne savons pas quand ils revien­dront, il faut leur demander », a lancé Davydenko qui semble oublier que Federer a tout récem­ment atteint les quarts de finale de Wimbledon avec une prépa­ra­tion très courte et que Nadal a été battu par Djokovic en demi‐finale de Roland‐Garros après un match titanesque.

Jaloux, Nikolay ?