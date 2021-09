Présent pour la première fois de sa carrière sur la Laver Cup, Daniil Medvedev va débar­quer à Boston avec le statut de vain­queur en Grand Chelem. Interrogé sur cette compé­ti­tion par équipe assez unique dans ce sport, avec la Coups Davis, le Russe s’est dit très curieux de voir comment cela peut se passer, notam­ment avec ses rivaux comme un certain Stefanos Tsitsipas, au hasard.

« Jouer au sein d’une équipe est spécial pour nous, car nous n’avons pas souvent l’oc­ca­sion de le faire. Je suis égale­ment impa­tient de me retrouver pour une fois du même côté du filet que certains de mes plus grands rivaux sur le circuit », a déclaré un Daniil très enthou­siaste qui côtoiera dans la Team Europe Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Casper Ruud et Feliciano Lopez, premier remplaçant.