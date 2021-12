Pourtant lauréat de deux titres en 2021 (à Antalya et Eastbourne), Alex De Minaur, 34e joueur mondial, n’est pas satis­fait de sa fin de saison où il a connu beau­coup d’éli­mi­na­tions au premier tour. Interrogé par le média austra­lien 9 News Melbourne, le joueur de 22 ans s’est prononcé sur ces nouveaux objectifs.

« Je veux juste conti­nuer à m’amé­liorer, je veux vrai­ment m’at­ta­quer aux meilleurs joueurs du monde et j’es­père me cimenter aussi haut que possible dans le clas­se­ment. Je pense que nous, les Australiens, aimons vrai­ment jouer pour notre pays. C’est donc toujours très spécial de pouvoir le faire à la maison et d’y aller, de prendre du plaisir. Outre Ashleigh Barty, j’es­père que chez les hommes, nous pour­rons nous montrer à la hauteur de l’op­por­tu­nité qui se présente et réaliser de grandes performances. »