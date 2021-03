Présent avec Gabriela Sabatini à une soirée de remise de prix en Argentine, Juan Martin Del Potro en a profité pour donner de ses nouvelles.

Sa moti­va­tion est toujours la même. L’Argentin ne veut pas encore renoncer à son retour : « Mon genou me donne beau­coup de maux de tête, mais je sens aussi que je ne peux pas clore mon histoire comme cela. Je pense sincè­re­ment que j’ai encore des choses à donner. Je veux prendre ma retraite quand j’aurai décidé de le faire et sur le court » a expliqué Juan Martin.

Toujours aussi déter­miné, l’Argentin pense que 2021 peut être encore son année : « J’ai essayé toutes sortes de trai­te­ments et émotion­nel­le­ment ce n’est pas facile. Je déteste regarder des matchs à la télé­vi­sion, je veux juste être sur le terrain. Je ressens toujours ce feu interne néces­saire pour trouver des solu­tions et concourir à nouveau. Cela doit être mon année, pouvoir me battre aux Jeux Olympiques est fonda­mental. Ce rendez‐vous est ma grande illu­sion et je conti­nuerai d’es­sayer jusqu’à la fin. »

On est loin d’un discours de rési­gna­tion de la part de ce joueur au grand cœur…