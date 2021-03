Grâce à nos amis de la RTS Sport, on peut donc avoir l’ex­pli­ca­tion de Roger avec les images. C’est toujours plus inté­res­sant de pouvoir voir le cham­pion s’ex­primer car il y a toujours un côté lié au fameux « body language » et cela même en confé­rence de presse. Un exer­cice que maitrise à la perfec­tion Roger Federer qui a toujours une qualité : savoir évaluer sa perfor­mance avec prag­ma­tisme et sincérité.

🎾 Roger Federer, pour son très attendu retour à la compé­ti­tion, a eu besoin de 2h24 pour vaincre 7–6 3–6 7–5 le Britannique Evans à Doha. « Il faut passer par là pour arriver au haut niveau que j’es­saie d’at­teindre à nouveau » 👉 https://t.co/JrW9UpCcTg #RTSsport pic.twitter.com/HQg9kpk9EC — RTS Sport (@RTSsport) March 11, 2021