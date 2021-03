Novak Djokovic n’en finit plus d’af­foler les comp­teurs de la planète tennis. Avec 311 semaines, le « Djoker » règne désor­mais seul sur le clas­se­ment du plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial. Et son prochain objectif est clair : dépasser le record de titres du Grand Chelem, actuel­le­ment détenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Pour cela, le Serbe a déjà annoncé miser presque essen­tiel­le­ment sur les Majeurs. Une stra­tégie qu’il a confirmé lors de son entre­tien avec France TV sport.

« J’essaye d’or­ga­niser mon calen­drier pour bien figurer en Grand Chelem, parti­cu­liè­re­ment à Roland‐Garros, mais là on a un grand problème, qui s’ap­pelle Rafael Nadal. Si tu as un conseil (pour le battre), s’il te plaît, dis‐le‐moi ! (rires) J’ai battu une seule fois Rafa à Roland‐Garros, et j’ai perdu, je ne sais pas, dix fois (sept fois en réalité, ndlr) ! C’est peut‐être le plus grand chal­lenge du tennis en général. Je suis très motivé et inspiré de venir à Paris, de bien jouer, peut‐être contre Nadal, et gagner le titre… Peut‐être », a déclaré un Novak Djokovic ambi­tieux mais très prudent.