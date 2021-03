La tête de série 1 de l’Open 13 entre en piste ce jeudi. Daniil affron­tera Gerasimov qui a montré de belles choses à l’Open Sud.

Après sa défaite à Rotterdam face à Lajovic dès son entrée en lice, le Russe est attendu au tour­nant sur la Cannebière d’au­tant que l’année dernière il était passé à côté de l’évè­ne­ment battu en quart de finale par un Gilles Simon fringuant.

C’est sa 4ème parti­ci­pa­tion au tournoi de Jean‐François Caujolle qui a du casser sa tire­lire pour le faire venir en compa­gnie de Stefanos Tsitispas lui aussi sur le court ce jeudi. « La tran­si­tion entre l’Australie et l’Europe n’est pas évidente pour plusieurs raisons, la tempé­ra­ture, les condi­tions de jeu. Je me suis beau­coup entraîné depuis ma défaite à Rotterdam. Je suis clai­re­ment ici pour aller au bout et inscrire mon nom au palmarès » a déclaré Daniil.

Soulever le trophée dimanche puis devenir numéro 2 mondial offi­ciel­le­ment le lende­main, voilà un beau programme pour Medvedev.