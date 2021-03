Dan Evans n’a pas démé­rité mais il est sorti très frustré après cette défaite. Alors qu’il s’est entraîné longue­ment avec Roger, Dan a estimé, qu’au final, le Suisse a livré son meilleur match ce mercredi.

Il a surtout insisté notam­ment sur la fin du duel où Roger a été très effi­cace : « Les condi­tions n’étaient pas idéales, il y avait beau­coup de vent et nous avons dû nous adapter. Il a très bien géré ses efforts et je ne l’ai pas vu du tout fatigué dans le troi­sième set. Peut‐être qu’il l’était, mais je ne l’ai pas vu. Je pense qu’il est en très bonne forme. J’ai ressenti beau­coup de pres­sion sur moi dans les moments déci­sifs. C’était impres­sion­nant de voir la façon dont son agres­si­vité et l’in­ten­sité de ses jambes augmen­taient. Le voir comme ça à la fin du match n’était pas agréable quand on essaie de se battre pour l’emporter. Au final, c’est frus­trant d’avoir perdu, j’avais très bien préparé ce match, après m’être telle­ment entraîné avec lui »