« Mon désir de revenir sur un terrain aussi spécial que l’US Open me rendait très enthou­siaste. Mais la douleur que je ressens ne me permet pas de me consa­crer à un retour », regret­tait Juan Martin Del Potro le 17 août dernier. Il s’était lancé un pari un peu fou en mars dernier : tenter un ultime retour lors de l’US Open 2023 (28 août au 10 septembre).

Si l’Argentin de 34 ans a dû aban­donner ce rêve, il n’a pas encore dit son dernier mot.

« Je vais traiter le genou avec une méthode diffé­rente dans les prochaines semaines. Je ne sais pas ce qui va m’ar­river. Mais l’US Open repré­sente tout pour mon cœur, pour ma carrière, pour ma vie. Et s’il y a une petite chance de revenir jouer un jour, je ferai tout mon possible pour y parvenir (…) Le tennis s’ar­rê­tera un jour et la vie conti­nuera. Je suis impa­tient de voir ce qui m’at­tend. Je vis sans pres­sion main­te­nant. Et pour moi, c’est une très bonne façon de gérer ma vie quoti­dienne », a déclaré le vain­queur du Grand Chelem new‐yorkais en 2009 lors d’une inter­view accordée à Tennis.com, dans laquelle il a égale­ment parlé de Carlos Alcaraz.