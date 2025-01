Récemment invité de l’émis­sion The Slice Tennis, Denis Shapovalov a abordé de nombreux sujets au cours de cet épisode d’une durée d’une heure.

Et lors­qu’il a été inter­rogé sur le fameux débat du GOAT, le Canadien a pris quelques secondes pour réflé­chir avant de se rendre à l’évi­dence (à partir de 42 minutes et 22 secondes).

Fun inter­view with @theslicetennis good talking to you guys @jhovey34 @theslicestephen https://t.co/tpg8by4M2o