Deux jours après son retour à la compé­ti­tion réussi sur le tournoi de Brisbane, Aryna Sabalenka a enchaîné face à l’une de ses bonnes connais­sances, la Kazakhe Yulia Putintseva : 7–6(2), 6–4, en 1h50.

Interrogée sur le court à l’issue de la rencontre, la numéro 1 mondiale a révélé le drôle d’échange qu’elle avait eu avec son amie.

Aryna 🗣️She invited me to her birthday party next Friday, and after the match she said : « You’re not coming. » But I said : « I will defi­ni­tely bring you a nice present so that you don’t resent me. » pic.twitter.com/5XlKUlWPmN