À l’instar d’Andy Roddick, son ancien joueur, Rick Macci s’est offusqué à propos des certains propos qui circulent sur la toile concer­nant un éven­tuel renvoi de Juan Carlos Ferrero de son poste d’en­traî­neur de Carlos Alcaraz.

Pour le forma­teur des soeurs Williams, c’est tout simple­ment absurde.

Was asked during a podcast about Carlos and a possible coaching change. Anybody in tennis that thinks that should take up Golf. Regarding grass it might look greener elsew­here but it also could be slip­pery. By the way the Spanish Magician did ok at Wimbledon. @carlosalcaraz