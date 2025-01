Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire auto­ri­taire face à Gaël Monfils ce jeudi à Brisbane, la 20e en 20 confron­ta­tions, Novak Djokovic a évoqué son calen­drier pour les prochains mois.

Et contrai­re­ment à 2024, le Serbe a l’in­ten­tion de jouer beau­coup plus de tour­nois cette année dont le fameux enchaî­ne­ment Indian Wells‐Miami au mois de mars.

« Nous verrons bien. Ce n’est que le début de la saison. Je veux dire que j’ai en tête le calen­drier des cinq ou six prochains mois avec les scéna­rios possibles. Mais je dois encore faire le point sur l’après‐Australie. Je me suis engagé à jouer à Doha (du 17 au 22 février), puis je dois voir pour Indian Wells et Miami. Je souhaite jouer les deux tour­nois, mais nous devons voir comment je me sens et en parler avec l’équipe. Et gérer le calen­drier correc­te­ment, parce que je veux atteindre mon meilleur niveau lors des plus grands tour­nois. Les Grands Chelems, bien sûr, mais aussi les Masters 1000 où j’ai­me­rais jouer mon meilleur tennis. Il me semble que je vais jouer un peu plus de tour­nois cette saison, mais il faut voir comment cela se passe. Ce n’est que le début. »